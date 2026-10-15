Der Coach freut sich besonders auf das Duell zwischen Mainz-Stürmer Phillip Tietz und Schalke-Abwehrchef Nikola Katic.

Schalke-Trainer Miron Muslic setzt auch gegen den FSV Mainz 05 auf seine starke Defensive. Vor dem Duell mit dem Team von Trainer Urs Fischer am Samstag (15.30 Uhr/DAZN) erwartet der 44-Jährige ein umkämpftes Spiel zwischen „zwei Mentalitätsmannschaften“. Besonders das Angriffsduo der Rheinhessen, Phillip Tietz und Sheraldo Becker, das „sich blind versteht“, stelle seine Hintermannschaft vor eine „sehr unangenehme Aufgabe“.

Muslic lobte dabei insbesondere Tietz, der bereits vier Saisontore für die Rheinhessen erzielt hat und „immer anspielbereit“ sei. Auf das Duell des Stürmers mit Schalkes Abwehrchef Nikola Katic blickt der Trainer mit einem Augenzwinkern: „Wenn ich mir das Duell Tietz gegen Katic vorstelle: Da treffen zwei Kuschelbären aufeinander, die sich fetzen werden.“

Muslic will Mainz ausbremsen

Doch auch die Offensive soll endlich in Schwung kommen. Das Team, das erst vier Tore erzielt hat, soll die Momente, „in denen die Mainzer Defensive Anfälligkeiten anbietet, ausnutzen und zuschlagen“.

Trotz der stockenden Offensive zieht Muslic ein positives Zwischenfazit. „Wir haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig und schwer zu bespielen sind.“ Das habe sein Team besonders gegen den FC Bayern (0:0) und bei Union Berlin (3:1) bewiesen.

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