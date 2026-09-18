„Tolles Zeichen“: Elversberg freut sich mit DFB-Newcomer Keidel

Die Saarländer stellen zum ersten Mal einen deutschen A-Nationalspieler. Der Trainer Vincent Wagner hofft schon bald auf weitere Berufene.

Trainer Vincent Wagner sieht die überraschende DFB-Nominierung von Felix Keidel als Auszeichnung für den Fußball-Bundesligisten SV Elversberg.

„Es freut mich. Das ist ein tolles Zeichen für den ganzen Verein und zeigt, auf welchem Weg wir uns befinden“, sagte der 40-Jährige am Freitag: „Felix hat sich das verdient. Wenn wir es schaffen, inhaltlich noch besser zu werden, wird er nicht der Letzte sein.“

Felix Keidel wurde für die A-Nationalmannschaft nominiert Felix Keidel wurde für die A-Nationalmannschaft nominiert © IMAGO/STEINSIEK.CH

Elversberg auf Schalke zu Gast

Weiter verbessern wollen sich die Saarländer schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim Gastspiel bei Mitaufsteiger Schalke 04.

„Es gilt, einen guten und würdigen Abschluss des ersten Blocks zu finden. Wir wollen aus einem sehr, sehr guten Start einen außergewöhnlichen machen“, sagte Wagner: „Mit Schalke wartet eine große Hürde auf uns.“ Sein Team dürfe deshalb nach dem Highlight-Spiel gegen die Bayern (1:2) „nicht nachlassen“, sondern müsse sich „sogar steigern“.

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