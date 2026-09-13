Reporterin nimmt Olise in Schutz

Mit einem kuriosen Interview sorgte Michael Olise für Aufsehen. Eine britische Journalistin verteidigt den Bayern-Star nun und bekommt dafür Zuspruch.

Die britische TV-Journalistin Vaishali Bhardwaj hat Bayern-Star Michael Olise für dessen etwas bizarr wirkendes Interview nach dem Champions-League-Spiel gegen Bodo/Glimt verteidigt.

„Michael war schon immer so“, schrieb Bhardwaj auf ihrem X-Account. „Ich kenne ihn, seit er bei Crystal Palace spielt“, erklärte die Reporterin weiter. Olise habe schon immer solche Interviews gegeben.

Olise sorgte mit einem Interview für Aufsehen Olise sorgte mit einem Interview für Aufsehen © IMAGO/Kirchner-Media

Olise? „Schon damals nicht viel gesagt“

Nach dem 5:0-Sieg gegen die Norweger hatte der zuvor stark spielende Franzose ein kurioses Interview gegeben. Auf die Fragen von DAZN-Moderator Jochen Stutzky antwortete der Flügelspieler – wenn überhaupt – nur mit kurzen Sätzen. Bei vielen Fragen zuckte er einfach nur mit den Schultern oder schwieg.

Das „Gespräch“ führte bei Fans weltweit zu Irritationen. Einige fanden es schlicht respektlos, andere unterstellten Olise gar, dass er dieses Verhalten inzwischen immer öfter bewusst zur Schau stelle.

Doch Bhardwaj, die nach eigener Aussage Olises erstes TV-Interview nach einer Partie führte, weist darauf hin, dass dieses Verhalten keinesfalls neu für den Franzosen sei. Schon damals habe Olise nicht viel gesagt: „Er ist introvertiert und außerhalb des Spielfelds eher schüchtern. Er ist jedoch sehr witzig und äußerst höflich.“

Bhardwaj berichtet seit vielen Jahren vor allem über die Premier League und war unter anderem für den London Evening Standard, die Premier League-Produktion sowie verschiedene TV- und Digitalformate tätig.