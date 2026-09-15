Nationalspieler muss operiert werden

Kurz vor der Bekanntgabe des ersten DFB-Kaders von Jürgen Klopp fällt mit Assan Ouédraogo ein deutscher Nationalspieler aus - der RB-Star muss unters Messer.

Der deutsche Nationalspieler Assan Ouédraogo hat sich eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zugezogen und muss operiert werden. Wie RB Leipzig in einem Statement mitteilte, wird der Mittelfeldspieler bis auf Weiteres ausfallen.

„Assan hat in den letzten Jahren so viel Pech mit Verletzungen gehabt und sich trotzdem immer wieder zurückgekämpft. Umso härter ist es, dass er jetzt erneut einen Rückschlag verkraften muss“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer: „Wir wissen, wie viel Arbeit, Wille und Leidenschaft Assan in seine Rückkehr investiert hat.“

Ouédraogo verpasst ersten Klopp-Kader

Die Diagnose bestätigt die Befürchtungen, die nach Ouédraogos verletzungsbedingtem Abgang beim 5:0-Sieg der Roten Bullen gegen den Hamburger SV aufgekommen waren.

RB-Trainer Martin Demichelis äußerte schon kurz nach der Partien einen schlimmen Verdacht: „Es ist wohl die gleiche Verletzung wie in der Vorbereitung.“

Für Ouédraogo war die Partie gegen den HSV der erste Startelfeinsatz, nachdem er seit Anfang August mit einer Kapselverletzung an derselben Schulter ausgefallen war.

Nun hat es den 20-Jährigen also erneut getroffen – und das nur wenige Tage, bevor Bundestrainer Jürgen Klopp seinen ersten Kader für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert, für die Ouédraogo im vergangenen Jahr sein Debüt gefeiert hatte. Bei seinem bisher einzigen Länderspiel gelang ihm ein Tor.

DEINE MEINUNG

Niederschmetterende Krankenakte eines 20-Jährigen

Verletzungsrückschläge sind für Ouédraogo derweil kein neues Phänomen, der Jungprofi musste in seiner bisherigen Laufbahn schon so manche Verletzung verkraften.

Allein in der vergangenen Saison verpasste er wegen Knieverletzungen ganze 19 Saisonspiele. In der Saison 2024/25 fehlte er 140 Tage mit einer Oberschenkelblessur. Und auch als Spieler des FC Schalke hatte der Pechvogel schon einiges durchgemacht. Verletzungen wie ein Syndesmosebandriss, Knöchel- und Adduktorenprobleme finden sich in seiner Krankenakte.

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