Musiala? „Das ist schon mutig“

Uli Hoeneß freut sich über das gelungene Comeback von Jamal Musiala - und lobt dessen unnachahmliche Art, Tore zu schießen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat das Comeback von Jamal Musiala beim FC Bayern emotional tief bewegt. „Ich habe ja schon vor Wochen gesagt, wie sehr mir das nahegeht. Und ich ich habe mich wahnsinnig gefreut über seine Leistung gegen die norwegische Mannschaft und auch sein Tor“, sagte Hoeneß am Rande eines Festakts der Basketball-Abteilung der Bayern am Montagabend.

Musiala hatte beim 5:0 zum Champions-League-Auftakt gegen Bodö/Glimt am vergangenen Donnerstag erstmals nach seinen beiden Zusammenbrüchen in der Vorbereitung wieder in der Startelf gestanden und gleich das wichtige Führungstor erzielt.

Hoeneß: Kein direkter Kontakt zu Musiala

Er habe sich, so Hoeneß, „manchmal gedacht: Das ist schon mutig, ihn nach der Situation, die wir erlebt haben, gleich wieder einzusetzen von Anfang an in einem wichtigen Spiel. Also das ist schon toll“.

Sein Tor nur 76 Sekunden nach der Pause sei „natürlich unnachahmlich“ gewesen – „so wie eben nur er das kann: im engsten Raum drehen und dann gleich schießen. Und wir müssen jetzt alle hoffen, dass er jetzt gesund bleibt“, sagte Hoeneß.

Er selbst stehe aber nicht im direkten Kontakt: „Der hat ja so viele Leute um sich rum, da muss man nicht als Zwölfter noch dabei sein.“ Vor allem Trainer Vincent Kompany mache „einen Superjob, wie er ihn aufbaut, wie er ihn unterstützt“.

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