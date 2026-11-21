Rot-Weiss Essen lässt nicht locker und setzt Spitzenreiter Viktoria Köln unter Druck. Beim 3:0 in Verl untermauert RWE seine Aufstiegsambitionen.

Rot-Weiss Essen bleibt in der 3. Liga Spitzenreiter Viktoria Köln auf den Fersen. Die Essener gewannen am 14. Spieltag beim SC Verl mit 3:0 (1:0) und liegen nach dem vierten Sieg in Folge nur zwei Punkte hinter den nicht minder formstarken Kölnern. Am Sonntag kann der MSV Duisburg (gegen Hansa Rostock) sich den zweiten Rang aber zurückholen.

Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf beendete hingegen seinen Negativlauf von vier Spielen ohne Erfolg und gewann erstmals unter dem neuen Trainer Jens Langeneke 3:1 (3:0) gegen Aufsteiger Sonnenhof Großaspach. Mit 19 Punkten ist Düsseldorf, das nach 23 Minuten bereits 3:0 führte, nun Elfter – die Abstiegszone ist weiterhin näher als die Aufstiegsränge.

Marek Janssen (23.), Jannik Hofmann (63.) und Jaka Cuber Potocnik (81.) trafen für RWE. Aufseiten der Verler, die nach dem 2:1 (1:1) von Aufsteiger Fortuna Köln gegen den SV Meppen nur noch Drittletzter sind, sah Almin Mesanovic die Rote Karte (58.).