Nach dem Vorfall im August kündigt Rot-Weiss Essen rechtliche Schritte an. Auch die DFB-Geldstrafe von 22.000 Euro spielt dabei eine Rolle.

Rot-Weiss Essen will nach der Identifizierung eines Fans, der bei einem Drittligaspiel den Hitlergruß gezeigt haben soll, rechtlich gegen den mutmaßlichen Täter vorgehen.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, konnten die zuständigen Ermittlungsbehörden den Mann nach dem Vorfall beim Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am 9. August (2:5) inzwischen ausfindig machen. RWE kündigte straf- und zivilrechtliche Schritte an, auch mit Blick auf die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verhängte Geldstrafe in Höhe von 22.000 Euro.

Das Stadion an der Hafenstraße in Essen Das Stadion an der Hafenstraße in Essen © PICTURE ALLIANCE/SID/Buriakov

RWE will Täter zur Verantwortung ziehen

RWE werde „sämtliche dem Verein zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen“, um den Täter zur Verantwortung zu ziehen, hieß es in der Mitteilung. Nach Einsicht in die angeforderte Ermittlungsakte sollen zudem vereinsinterne Sanktionen geprüft werden. Bereits zuvor hatte der Klub unter anderem Haus- und Stadionverbote sowie einen möglichen Vereinsausschluss ins Spiel gebracht.

Der Vorfall hatte sich bei der 2:5-Niederlage der Essener kurz nach dem Führungstreffer durch Ben Hüning ereignet. TV-Bilder zeigten, wie ein Zuschauer im Gästeblock den rechten Arm zum Hitlergruß hob. Ein anderer Fan drückte diesen unmittelbar wieder herunter. RWE hatte die Geste bereits damals scharf verurteilt und betonte nun erneut, dass derartiges „diskriminierendes und menschenverachtendes Verhalten“ mit den Werten des Klubs nicht vereinbar sei.

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