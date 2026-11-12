Transfer-Coup in der 3. Liga: „Das ist nicht alltäglich“

Levin Öztunali, Enkel von Uwe Seeler und Ex-HSV-Profi, läuft künftig für den Drittligisten SG Sonnenhof-Großaspach auf.

Bayer Leverkusen, Werder Bremen, 1. FSV Mainz 05, Union Berlin, Hamburger SV – Levin Öztunali kann eine Liste namhafter Klubs in seiner Profikarriere aufweisen. Zuletzt lief er für den HSV II in der Regionalliga Nord auf, seit Juli war er vereinslos. Nun hat er einen neuen Klub gefunden, künftig läuft er für den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach auf.

„Einen Spieler mit seiner Vita und seiner Erfahrung bei uns in Aspach begrüßen zu dürfen, ist sicherlich nicht alltäglich und keineswegs selbstverständlich“, sagte Sonnenhof-Sportvorstand Michael Ferber erfreut zum neuen Transfer.

Levin Öztunali steht vor seinem Drittliga-Debüt Levin Öztunali steht vor seinem Drittliga-Debüt © IMAGO/Revierfoto

„Levin hat über viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt und bringt eine enorme fußballerische Qualität mit“, ergänzte er. Der Sportvorstand habe ihn als „einen sehr bodenständigen und reflektierten Menschen kennengelernt, der richtig Lust auf Fußball hat“.

Öztunali, der sich 2017 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft zum Europameister kürte, konnte in seiner Profikarriere bislang 190-mal in der Bundesliga auflaufen. Hinzu kommt internationale Spielerfahrung: Unter anderem hatte er im Oktober 2014 bei Leverkusens 3:1-Erfolg gegen Benfica Lissabon in der Champions League für die Werkself auf dem Platz gestanden.

DEINE MEINUNG

Eine Entscheidung, „hinter der ich zu hundert Prozent stehe“

Beim Aufsteiger soll Öztunali mit seiner Erfahrung nun für frischen Wind sorgen. Die SG Sonnenhof Großaspach musste sich in den jüngsten vier Pflichtspielen geschlagen geben. Das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt belegt aktuell den drittletzten Rang der 3. Liga.

Und dennoch konnten sie den 30-Jährigen überzeugen. „Nach den vergangenen Jahren war es für mich vor allem wichtig, eine Entscheidung zu treffen, hinter der ich zu hundert Prozent stehe“, äußerte sich der U21-Europameister von 2017 zu seinem Neuanfang.

„Ich habe mir bewusst Zeit genommen und mich intensiv damit beschäftigt, wie es für mich weitergeht.“ Für den Aufsteiger habe vor allem gesprochen, „dass der Fußball und das familiäre Miteinander hier beim Dorfklub klar im Vordergrund stehen“.

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