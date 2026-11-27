Die Breisgauer gehen mit großem Selbstvertrauen in die kommenden Partien.

Julian Schuster platzte beinahe vor Lust. „Wer darauf keinen Bock hat, den muss man nicht verstehen“, sagte der Trainer des SC Freiburg im Anschluss an den emotionalen Last-Minute-Sieg in der Conference League mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Nach dem sechsten Pflichtspielsieg in Folge gehen die Breisgauer mit breiter Brust in das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen RB Leipzig (15.30 Uhr/DAZN) und das Achtelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

„Es gibt nichts Besseres für die Regeneration als Siege – mit all dem, was uns bevorsteht“, äußerte Schuster im Nachgang zum 2:1 (1:0) gegen die auf europäischer Bühne zuvor ungeschlagenen Niederländer von Twente Enschede: „Langweilig wird es uns nicht. Leipzig wird eine tolle Herausforderung. Und ein Pokalspiel auf dem Betze – da muss man kaum mehr sagen.“

Derry Scherhant freut sich vor allem auf das Ligaduell des Tabellendritten mit dem Vierten. „So ein später Sieg bedeutet uns sehr viel. Der gibt uns Selbstvertrauen“, sagte der Nationalspieler: „Gegen RB am Sonntag – das wird ein tolles Spiel. Da können wir uns mit den Besten messen.“

Zuvor hatte der SC im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug im Europacup durch einen späten Treffer von Niklas Beste einen wichtigen Sieg eingefahren. Cyriaque Irié (11.) und Beste (90.+3) sorgten mit ihren Toren für den dritten Sieg im vierten Spiel. Mit neun Punkten hat Freiburg gute Aussichten, die Top acht auf direktem Weg zu erreichen und den Playoffs zu entgehen.