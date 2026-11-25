Pep Guardiola spricht erstmals über die Gespräche mit dem italienischen Verband - und erklärt, warum er abgesagt hat.

Pep Guardiola hat bestätigt, dass er die Möglichkeit ausgeschlagen hat, die italienische Nationalmannschaft zu übernehmen. Der frühere Trainer von Manchester City erklärte, dass ihn die Anfrage zwar enorm gereizt habe, er nach seinem Abschied aus England aber eine Pause benötigt habe.

„Ich spreche zum ersten Mal darüber, aber ja, ich habe mit ihnen gesprochen. Es war mir fast peinlich, Italien abzusagen“, sagte Guardiola laut ESPN im Gespräch mit Romário TV. Die Aussicht, die Squadra Azzurra zu trainieren, wäre für ihn „eine der größten Ehren meiner Karriere“ gewesen.

Pep Guardiola sagte Italien ab Pep Guardiola sagte Italien ab © IMAGO/AgenciaLOF

Nach seinen Angaben nahmen die früheren Milan-Stars Paolo Maldini und Leonardo im Auftrag des italienischen Verbandes Kontakt zu ihm auf. Guardiola entschied sich dennoch gegen die Aufgabe. „Ich habe gemerkt, dass ich eine Pause benötigte“, erklärte der Spanier. Nach 18 Jahren als Trainer und dem ständigen Rhythmus mit Spielen alle paar Tage habe er Zeit für sich selbst gebraucht.

Nationaltrainer-Job für Guardiola“ der nächste Schritt“

Die Aussagen dürften auch neue Spekulationen über Guardiolas Zukunft anheizen. Einen weiteren Job als Vereinstrainer schloss der 55-Jährige zwar nicht ausdrücklich aus, machte aber deutlich, dass ihn vor allem eine Nationalmannschaft reizt. Dies sei für ihn „der nächste Schritt“.

Statt Guardiola entschied sich Italien letztlich für Roberto Mancini. Guardiola wiederum war zuletzt zudem als möglicher Kandidat für die US-Nationalmannschaft gehandelt worden. Nach dem Abschied von Mauricio Pochettino wurde der Spanier Medienberichten zufolge mit dem Verband in Verbindung gebracht.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.