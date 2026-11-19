FIFA-Präsident Infantino tritt bei der Wahl im März gegen zwei Gegner an.

Im Machtkampf beim Fußball-Weltverband FIFA muss sich der amtierende Präsident Gianni Infantino zwei Herausforderern stellen. Neben dem 56 Jahre alten Amtsinhaber aus der Schweiz wollen der Franzose Philippe Diallo (63) und der Japaner Kohzo Tashima (68) bei der Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März in Rabat/Marokko antreten. Das gab die FIFA am Donnerstag, einen Tag nach dem Ende der Bewerbungsfrist, offiziell bekannt.

Laut des Weltverbands sind diese „von FIFA-Mitgliedsverbänden vorgeschlagenen Kandidaturen“ beim Generalsekretariat eingegangen. Demnach ist der frühere Schweizer Fußballprofi Ramon Vega offensichtlich an der Nominierungs-Hürde gescheitert. Jeder Kandidat muss die Unterstützung von mindestens fünf FIFA-Mitgliedsländern vorweisen, um es auf den Wahlzettel zu schaffen.

Diallo (r.) fordert Infantino heraus Diallo (r.) fordert Infantino heraus © AFP/SID/FRANCK FIFE

Infantino gilt trotz Kritik als Favorit

Laut der FIFA wurden „die Kandidaturen an die Wahlkommission weitergeleitet, die diese prüft und über die Zulassung der Kandidaten entscheidet“. Spätestens am 18. Februar werden die „FIFA-Mitgliedsverbände über die Namen der nominierten und zugelassenen Kandidaten informiert“.

Für den Wahlsieg sind 106 Stimmen der 211 wahlberechtigten FIFA-Mitgliedern nötig. Der seit über zehn Jahren im Amt befindliche Infantino gilt trotz heftiger Kritik von zahlreichen Seiten als Favorit. Der französische Verbandsboss Diallo ist der Kandidat der weitgehend in Opposition zu Infantino stehenden Europäischen Fußball-Union (UEFA), Tashima gilt als krasser Außenseiter.

Europa verfügt über 55 Stimmen, es folgen Afrika (54), Asien (46), Nord-, Mittelamerika und die Karibik (35), Ozeanien (11) und Südamerika (10).