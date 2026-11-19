Der einstige Stürmer hofft aber, dass sein Ex-Klub sich wieder vorbeischieben kann.

Klubikone Mladen Petric sieht den Hamburger SV aktuell nur als Nummer zwei im Norden hinter Werder Bremen. „Vom Herzen natürlich Hamburg. Aber man muss das auch nüchtern betrachten“, sagte der einstige Topstürmer im DAZN-Interview vor dem Nordderby am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Bremen: „Um jetzt die Nummer eins im Norden zu sein, war der HSV zu lange weg aus der ersten Bundesliga.“

Das heiße aber nicht, dass sich der HSV nicht künftig vor dem Erzrivalen positionieren könne. „Aber im Moment muss man schon sagen, dass Werder ein bisschen vorne liegt“, so Petric.

Der 45-Jährige stimmt in seiner Einschätzung mit dem früheren Werder-Star Torsten Frings überein. „Für mich ist es einfach Werder Bremen, wenn man sich die letzten Jahre anschaut“, sagte Ex-Nationalspieler Frings: „Allein, dass Hamburg so lange weg war, hat es, glaube ich, schon gezeigt.“

Auch in der aktuellen Tabelle sind die Bremer vorn. Mit einem Erfolg von Daniel Thiounes Team gegen die „Rothosen“ um seinen früheren Co-Trainer Merlin Polzin könnte sich Werder weiter im oberen Tabellendrittel festsetzen. Die Hamburger, die die kurze Auswärtsfahrt mit Verletzungsproblemen antreten, stehen als Tabellenelfter fünf Plätze hinter dem SVW.