DFB-Präsident Bernd Neuendorf rechnet dem Franzosen Philippe Diallo gute Chancen gegen den FIFA-Boss aus. Er erwartet eine Neubewertung der Stimmenverhältnisse in den Verbänden.

Bernd Neuendorf sieht das Rennen um die FIFA-Präsidentschaft nach der Nominierung von UEFA-Kandidat Philippe Diallo als bei null gestartet an.

„Ich glaube, jetzt wird die Lage überall nochmal neu bewertet“, sagte der DFB-Präsident am Montagabend vor dem Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden in Berlin: „Wir haben ein Zeichen gesetzt, dass wir eine andere Richtung wollen.“

Diallo vertrete „definitiv andere Werte und auch einen anderen Stil“ als der umstrittene Amtsinhaber Gianni Infantino, „eine andere Art des Auftretens und des Verständnisses, solche Ämter auszuüben“, erklärte Neuendorf.

Er glaube, führte der 65-Jährige aus, dass mit einem renommierten Kandidaten wie dem französischen Verbandschef Diallo „sich Afrika, Asien, aber auch Südamerika oder der CONCACAF (Kontinentalverband von Nord-, Zentralamerika und der Karibik; d.Red.) nochmal zusammensetzen werden und sagen: Was ist wirklich gut für den Fußball, für den Weltfußball? Wollen wir nicht diese Veränderung unterstützen, für die Philippe Diallo in besonderer Weise steht?“

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte den 63-jährigen Franzosen am Montagnachmittag zu ihrem Kandidaten bei der FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2027 erklärt. Die Frist für die Kandidatur endet am Mittwoch.

Dass der Schweizer Amtsinhaber Infantino nach dem krachend gescheiterten WM-Investorendeal zuletzt wieder viele der 211 FIFA-Mitgliedsverbände hinter sich gebracht hat, beeindruckt Neuendorf nicht. Diallo sei „ein ausgezeichneter Kandidat und ja, ich glaube, er hat gute Chancen“, betonte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, der auch Mitglied des FIFA-Councils ist: „Es braucht 106 Stimmen, um Gianni Infantino abzulösen. Allein aus Europa darf er (Diallo; d.Red.) damit rechnen, dass er alle Stimmen bekommt. Und dann ist es, glaube ich, nicht unrealistisch, dass andere Verbände sich auch hinter diesem Kandidaten versammeln.“