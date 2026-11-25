Der Coach der Hoffenheimer trifft im Europapokal auf seinen ehemaligen Verein. Herzlichkeiten gibt es nur außerhalb des Rasens.

Freundschaft drumherum, Rivalität auf dem Platz: Christian Ilzer will bei aller Herzlichkeit die Emotionen während des Europa-League-Spiels gegen seinen ehemaligen Verein Sturm Graz ausblenden. „Es gibt Umarmungen vor dem Spiel, nach dem Spiel – und dazwischen werden wir uns einen beinharten Fight in einem europäischen Spitzenwettbewerb liefern“, kündigte der österreichische Trainer der TSG Hoffenheim an. Ilzer war vor zwei Jahren von Graz zum Fußball-Bundesligisten gewechselt, nachdem er Sturm zur österreichischen Meisterschaft und zwei Pokalsiegen geführt hatte.

„Ich freue mich natürlich, dass viele Weggefährten von damals den Weg zu uns nach Sinsheim gefunden haben“, sagte Ilzer. Sein Linksaußen Alexander Prass trifft ebenfalls auf seinen Ex-Klub, er spielte dort bis Sommer 2024 unter Ilzer. „Wir haben vor der Auslosung schon gescherzt, dass wir glauben, dass wir gegen Sturm spielen werden. Wir haben mit meiner Freundin und ein paar Freunden gesagt, dass es typisch wäre. Es ist ein besonderes Spiel für einige bei uns.“

Dennoch wolle die TSG die Partie „wie jedes andere Spiel behandeln“. Vor dem Duell ist Ilzer gewarnt. „Die Favoritenrolle nehmen wir an. Wir wissen aber um die Stärken von Sturm Graz und brauchen einfach eine starke Leistung“, sagte der Coach. Beide Teams befänden sich in einer ähnlichen Situation: „Wir haben nicht die Ergebnisse, die wir uns vorstellen und die unseren Leistungen entsprechen. Wir wollen auf die Siegerstraße zurückfinden und uns in Richtung Qualifikation für die Playoffs bewegen.“