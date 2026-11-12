Uli Hoeneß gehört ab sofort der Hall of Fame des deutschen Fußballs an. Neben dem Bayern-Ehrenpräsidenten werden auch Pierre Littbarski, Hennes Weisweiler und Kerstin Stegemann aufgenommen.

Zwei Weltmeister, eine Doppel-Weltmeisterin und eine Trainer-Legende: Die Hall of Fame des deutschen Fußballs bekommt Zuwachs. Uli Hoeneß, Pierre Littbarski, Hennes Weisweiler und Kerstin Stegemann werden in die Ruhmeshalle aufgenommen.

„Viel namhafter hätten die Neuzugänge kaum sein können. Alle vier haben über einen langen Zeitraum Außergewöhnliches für den deutschen Fußball geleistet“, sagte Direktor Manuel Neukirchner vom Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, wo die 2019 ins Leben gerufene Hall of Fame beheimatet ist.

Uli Hoeneß ist in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden Uli Hoeneß ist in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden © IMAGO/Sven Simon

Hoeneß: „Ich bin dem Fußball unendlich dankbar“

Hoeneß gewann mit dem FC Bayern als Spieler unzählige Titel und wurde mit der Nationalmannschaft Welt- und Europameister. Danach prägte er den deutschen Rekordmeister als Manager. „Es ist eine große Ehre, in die Hall of Fame des deutschen Fußballs berufen zu werden“, sagte der Münchner Ehrenpräsident: „Ich bin dem Fußball unendlich dankbar, was er mir alles ermöglicht hat, und mir war immer wichtig, auch etwas zurückzugeben.“

Littbarski stand mit der DFB-Auswahl in drei WM-Endspielen in Folge, die Krönung folgte mit dem Titelgewinn 1990 in Rom. „Ich habe die Berufung in erster Linie meinen Kollegen und meinem WM-Trainer von 1990, Franz Beckenbauer, zu verdanken. Wenn man als kleiner Spund davon träumt, Fußballprofi zu werden, es in die Bundesliga schafft, zur Nationalmannschaft kommt, Weltmeister wird und ganz zum Schluss noch in die Hall of Fame aufgenommen wird, dann kann man sagen: Mehr geht nicht“, sagte Littbarski.

Der 1983 verstorbene Weisweiler führte die legendäre Gladbacher Fohlen-Elf als Trainer zu drei Meistertiteln sowie zum Gewinn des DFB-Pokals und des UEFA-Cups. Mit dem 1. FC Köln holte er 1978 das Double. Der DFB benannte ihm zu Ehren 2005 seine zentrale Ausbildungsstätte zum Erwerb der Fußballlehrer-Lizenz in Hennes-Weisweiler-Akademie um.

DEINE MEINUNG

„Riesenehre“ für Kerstin Stegemann

Die 191-malige Nationalspielerin Stegemann wurde mit den DFB-Frauen 2003 und 2007 Weltmeisterin. Hinzu kommen vier EM-Titel und drei olympische Bronzemedaillen.

„Die Aufnahme in die Hall of Fame ist eine Riesenehre für mich. Ich habe erstmal die ganzen Namen gegoogelt, die dort versammelt sind – und es macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich jetzt zu diesem Kreis dazugehöre“, sagte Stegemann.

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