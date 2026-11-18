Nach den Siegen in der Nations League geht es für die Mannschaft von Jürgen Klopp wieder vorwärts.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft klopft in der Weltrangliste der FIFA wieder an der Top 10. Dank der Siege in der Nations League in Serbien (3:1) und gegen die Niederlande (5:0) rückte die Auswahl von Bundestrainer Jürgen Klopp im aktuellen Ranking von Platz 13 auf 11 vor.

Klopps Team ließ die Schweiz sowie Mexiko hinter sich und liegt nun knapp hinter Kolumbien. Auch die Niederländer auf Rang neun sind in Reichweite. An der Spitze thront weiter Spanien. Nach der Niederlage gegen Thomas Tuchels Engländer, der ersten nach 43 Spielen, büßte der Weltmeister aber etwas Vorsprung ein. Argentinien, Frankreich und England lauern dahinter.

Marokko schiebt sich auf Rang fünf

Ein großer Gewinner ist Marokko. Die Nordafrikaner machten zwei Plätze gut und schoben sich auf den historischen Rang fünf vor. Besser waren die Marokkaner seit der Einführung der FIFA-Weltrangliste im Jahr 1993 noch nie platziert.

Deutschland stand seit Juli 2018 (damals Weltranglistenerster) nicht mehr besser als Platz neun da, vor der WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada war die Mannschaft Zehnter.

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