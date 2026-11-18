"Wir wollen eine FIFA, die im Interesse aller Mitgliedsverbände dem Fußball dient", sagte DFB-Präsident Neuendorf.

Bernd Neuendorf hat in den höchsten Tönen von Philippe Diallo gesprochen und dem europäischen Kandidaten für den Posten des FIFA-Präsidenten den Zuspruch des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zugesichert.

„Sein Amtsverständnis und sein Wertekanon unterscheiden sich deutlich vom bisherigen Amtsinhaber“, sagte der DFB-Präsident in einer Mitteilung des Verbandes: „Wir wollen einen anderen Fußball, einen besseren Fußball, wir wollen eine FIFA, die im Interesse aller Mitgliedsverbände dem Fußball dient. Deswegen unterstützen wir Philippe Diallo mit großer Überzeugung.“

Diallo wird gegen Infantino antreten

Diallo, Präsident des Französischen Fußball-Verbandes (FFF), wird bei der Wahl beim Kongress des Weltverbandes im März 2027 gegen den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino antreten. Infantino steht nach dem gescheiterten Vorhaben, private Investoren stärker an den Premium-Wettbewerben der FIFA wie der Weltmeisterschaft zu beteiligen, unter Druck. Neben Diallo haben der Japaner Kozo Tashima und der frühere Tottenham-Profi Ramon Vega ihre Kandidatur beziehungsweise ihre Ambitionen auf das Amt erklärt.

„Philippe Diallo steht für einen Fußball, der Verantwortung übernimmt und die Herausforderungen der Zukunft entschlossen angeht. Ich kenne ihn gut und schätze ihn sehr – als Mensch genauso wie als Inhaber wichtiger Ämter im Fußball“, betonte Neuendorf: „Wir stehen in regelmäßigem, engem, vertrauensvollem, freundschaftlichem Austausch. Er verfügt über große Erfahrung im internationalen Fußball und genießt innerhalb der europäischen Fußballfamilie hohes Ansehen.“

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke glaubt „absolut“, dass Diallo eine realistische Chance gegen Infantino habe, wie er dem Sport-Informations-Dienst sagte: „Wir haben im UEFA-Exekutivkomitee sehr gut und auch kollegial zusammengearbeitet. Persönlich ist er ein sehr angenehmer Mensch.“