Die UEFA-Mitglieder im FIFA-Council erheben in einem Beschwerde-Brief heftige Vorwürfe Gianni Infantino.

Die Spitzen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) um DFB-Präsident Bernd Neuendorf erhöhen im Machtkampf beim Weltverband FIFA den Druck auf die Chefetage um Präsident Gianni Infantino. In einem Beschwerde-Brief an FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström werfen die acht UEFA-Mitglieder im FIFA-Council um Neuendorf und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin dem Weltverband eine Hinhaltetaktik bei der Beantwortung ihrer Fragen zu umstrittenen Sachverhalten vor.

Der auf den 16. November datierte Brief, der von Neuendorf und Kollegen unterschrieben ist, liegt dem SID vor. In dem Schreiben wird Bezug genommen auf „Fragen und Informationsersuchen“, die von den Europäern am 19. und 23. Oktober eingereicht wurden. „Bis heute hat die FIFA jedoch keine dieser Fragen beantwortet. Ebenso wenig hat sie irgendeine der angeforderten Unterlagen zur Verfügung gestellt oder irgendeinen Hinweis darauf gegeben, wann sie dies zu tun gedenkt“, heißt es in dem Brief, der in Kopie an alle Council-Mitglieder gegangen ist. Diese Verzögerung könne man „nicht nachvollziehen“.

Gianni Infantino steht unter Druck Gianni Infantino steht unter Druck © IMAGO/Latin Sport Images

FIFA-Maßnahmen reichen der UEFA nicht

Zwar hat die FIFA eine Prüfung von Unterlagen in Aussicht gestellt, das reicht den Europäern in der angebotenen Form aber nicht aus. Sie wollen Erkenntnisse gewinnen, die über den gescheiterten Investorenplan Infantinos hinausgehen.

Man sei „besorgt, dass eine solche Prüfung offenbar auf bestimmte, nicht näher bezeichnete ‚Schlüsseldokumente‘ beschränkt sein soll, die sich ausschließlich auf den gescheiterten FFE-Vorschlag beziehen“, heißt es in dem Brief: „Ungeachtet der Tatsache, dass sich unsere Fragen und Ersuchen auf eine Reihe weiterer Themen erstrecken – und dass diese Unterlagen ihrerseits nur nach unbekannten ’strengen Prüfprotokollen‘ einsehbar wären.“

Sollte es bei diesen Vorgaben bleiben, sehen die Europäer ihre „Rechte eingeschränkt“: „Letztlich geht es darum, ob der Präsident der FIFA und ihre Verwaltung ihre Rechenschaftspflicht gegenüber dem FIFA-Rat anerkennen.“