Bei EU-Kommission: Beschwerde gegen UEFA und EFC

Kleinere Klubs wollen ihre Interessen wahren.

Zahlreiche kleine wie mittelgroße Profifußballvereine in Europa wollen ihre Interessen besser gewahrt sehen und gehen deshalb gegen die bestehende Machtlobby vor. Die Union of European Clubs (UEC), der Zweitligist FC St. Pauli als bisher einziger deutscher Verein angehört, hat bei der EU-Kommission Beschwerde gegen die Europäische Fußball-Union (UEFA) und die einflussreiche Klubvereinigung EFC eingelegt.

Die Beschwerde dreht sich vor allem um den Vorwurf, wonach die UEFA die EFC bislang als alleiniges Vertretungsgremium der Vereine anerkannt habe und die EFC keine Doppelmitgliedschaft in der UEC zulasse. Mittels der Beschwerde soll geprüft werden, ob die Vereinbarung zwischen UEFA und EFC „wettbewerbsbeschränkend“ ist und den „Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung“ darstellt. So würden unter anderem 16 Klubfunktionäre eine Doppelrolle bei EFC und UEFA ausfüllen.

Laut UEC hat „eine ausgewählte Gruppe von Klubs entscheidenden Einfluss auf den Zugang zu europäischen Wettbewerben, den Kalender und die Verteilung der Einnahmen“, während „Hunderte anderer Klubs kein wirksames Mitspracherecht haben“. Dabei ginge es um die Verteilung von 40 Milliarden Euro pro Jahr.

Die UEFA reagierte in einer Stellungnahme. Die Vereinbarung mit der EFC biete „einen stabilen und transparenten Rahmen für die Zusammenarbeit mit den Vereinen auf europäischer Ebene“, hieß es. Man halte „am Dialog mit allen Interessengruppen fest. Unabhängig davon werden wir alle vorgebrachten Anliegen sorgfältig prüfen und wie immer uneingeschränkt mit der Europäischen Kommission zusammenarbeiten“. Dieser habe „Vereinen auf allen Ebenen der europäischen Fußballpyramide erhebliche Vorteile gebracht“.

DEINE MEINUNG

Der UEC gehören rund 140 Klubs an – darunter neben St. Pauli unter anderem der FC Burnley, CA Osasuna und Union Saint-Gilloise. Die EFC (vormals ECA) zählt 900 Mitglieder – aus der Bundesliga gehören unter anderem Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen dazu.