Der öffentliche Umgang mit Jamal Musiala sorgt beim FC Bayern für heftigen Gegenwind. Nun ergreift ausgerechnet ein ehemaliger Trainer des Rekordmeisters Partei für die Klubpatrone.

Ein „absolutes No-Go“, eine „katastrophale Kommunikation“ – an deutlichen Worten in Richtung der Bayern-Bosse mangelte es in den vergangenen Tagen nicht. Nun schlägt Jürgen Klinsmann in der scheinbar endlosen Debatte um Jamal Musiala einen neuen Ton an.

Der ehemalige Bayern-Trainer zeigte beim US-Sportsender ESPN Verständnis für die umstrittenen Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Für Klinsmann habe die Art der Kommunikation auch etwas mit der direkten deutschen Art zu tun.

Jürgen Klinsmann schlägt im Fall Jamal Musiala neue Töne an Jürgen Klinsmann schlägt im Fall Jamal Musiala neue Töne an © IMAGO/Sven Simon

„Ich glaube, dass hat zum Teil auch etwas mit der deutschen Kultur zu tun“, so der 62-Jährige. „Wir sind dafür bekannt, dass wir den Menschen manchmal sehr direkt ins Gesicht sagen, was wir in einem bestimmten Moment empfinden“, erklärte er.

Was in Deutschland zum üblichen Umgangston gehöre, könne in anderen Teilen der Welt durchaus anders aufgefasst werden. „Es steckt auch ein Stück weit in unserer DNA“, befand Klinsmann.

Klinsmann glaubt nicht an böse Absichten

Der Weltmeister von 1990 erinnerte sich an die mitunter heftigen Wortgefechte während seiner aktiven Zeit beim FC Bayern. Damals hätten die Spieler Konflikte in der Kabine direkt ausgetragen und anschließend hinter sich gelassen.

Auch im Fall Musiala vermutet Klinsmann hinter den Äußerungen der Bayern-Verantwortlichen eher Sorge und Frustration als eine gezielte Attacke. „Sie meinen es nicht böse mit Jamal Musiala“, betonte er.

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Bemerkenswert sind die Aussagen auch angesichts seiner eigenen Vergangenheit beim deutschen Rekordmeister. Klinsmann, der im April 2009 nach nicht einmal einer Saison als Bayern-Trainer entlassen worden war, musste selbst mehrmals öffentliche Kritik von Hoeneß einstecken.

Kimmich hatte Bayern-Bosse scharf kritisiert

Mit seiner Einschätzung setzt Klinsmann einen Kontrapunkt zu zahlreichen prominenten Stimmen der vergangenen Tage. Nachdem Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Rummenigge öffentlich Zweifel an Musialas Rückkehr zu alter Stärke geäußert und dabei auch dessen bis 2030 laufenden Vertrag thematisiert hatten, war die Kritik immer lauter geworden.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg hatte im Doppelpass eine Entschuldigung der Verantwortlichen gefordert. Auch Bayern-Kapitän Joshua Kimmich positionierte sich nach der Champions-League-Niederlage in Lille auf SPORT1-Nachfrage unmissverständlich. „Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch“, stellte Kimmich klar.

Unterdessen muss Musiala den nächsten sportlichen Rückschlag verkraften. Der 23-Jährige fällt wegen einer erneuten Muskelverletzung im rechten Oberschenkel bis auf Weiteres aus. Erst eine Woche zuvor hatte der Nationalspieler gegen den 1. FC Köln sein Comeback gefeiert.

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