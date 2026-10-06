Reiner Calmund schwärmt im neuen SPORT1 DEEP DIVE von Uli Hoeneß. Der 77-Jährige hebt hervor, was den Bayern-Patron besonders auszeichnet.

Erbitterte Rivalen, aber irgendwie auch Freunde: Das Verhältnis von Uli Hoeneß und Reiner Calmund war über Jahrzehnte hinweg eines der prägendsten und unterhaltsamsten der Bundesliga-Geschichte.

Wie sehr Calmund seinen früheren Manager-Kollegen noch immer respektiert, machte der 77-Jährige in einer Lobeshymne deutlich, in der er nicht nur Hoeneß‘ berufliche Qualitäten hervorhob.

Reiner Calmunds Verhältnis zu Uli Hoeneß ist von tiefem Respekt geprägt Reiner Calmunds Verhältnis zu Uli Hoeneß ist von tiefem Respekt geprägt © IMAGO/Jan Huebner

„Uli Hoeneß ist vermutlich der beste Manager aller Zeiten. Einfach angefangen, unwahrscheinlich viele Titel geholt, aber nie vergessen, woher er kommt. Er war da immer da und hat ausgeholfen, wo Not war“, sagte Calmund in der neuen Staffel des SPORT1 DEEP DIVE.

Hoeneß und Calmund: Tiefpunkt wegen Daum

Als Manager des FC Bayern und von Bayer Leverkusen hatten sich die beiden Alphatiere in den 1990er und 2000er Jahren als erbitterte sportliche Kontrahenten im Kampf um die deutsche Meisterschaft gegenübergestanden.

Ihren emotionalen Tiefpunkt erreichte die Beziehung im Jahr 2000 während der Kokain-Affäre um Christoph Daum, die zu einem vorübergehenden Bruch führte. Auf Initiative von Berti Vogts versöhnten sich die beiden kurze Zeit später wieder.

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