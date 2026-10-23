Jonas Hofmann empfiehlt sich bei Bayer Leverkusen mit einem Doppelpack für mehr Einsatzzeit. Auch Trainer Carles Martínez lobt den Routinier.

Jonas Hofmann strahlte. Gelöst und mit breitem Grinsen sprach der „Nachrücker“ über seinen perfekten Europapokalabend auf Kreta, an dem er nach schwierigen Wochen reichlich Eigenwerbung betrieben hatte.

„Mehr kann ich nicht machen. Ich wurde nachnominiert, bin mitgeflogen, durfte spielen – und habe meinen Job erledigt“, sagte der Routinier von Bayer Leverkusen nach seinem Doppelpack beim souveränen 2:0 (2:0) in der Europa League bei OFI Kreta.

Jonas Hofmann (vorne) zeigt eine starke Leistung Jonas Hofmann (vorne) zeigt eine starke Leistung © picture-alliance/InTime Sports via AP/SID/Uncredited

Sorgenkind Hofmann will es Leverkusen-Trainer Martínez schwer machen

Die nächste Entscheidung, so Hofmann am RTL-Mikrofon, werde wieder Trainer Carles Martínez treffen, aber: „Mehr als heute kann man fast nicht machen.“

Mit einem engagierten Auftritt inklusive Abstaubertor und sehenswertem Distanztreffer bewarb sich der frühere Nationalspieler für mehr Einsatzzeit, nachdem er zum Saisonstart beim Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga nicht über die Rolle des Reservisten hinausgekommen war.

Darum ging für Hofmann eine Tür auf

Für die Europa League, in der Bayer den dritten Sieg im dritten Spiel feierte, war er dabei erst am Dienstag aufgrund des langfristigen Ausfalls von Martin Terrier nachgemeldet worden. So eine Leistung im ersten Startelf-Einsatz der Saison tue „natürlich gut“, betonte Hofmann.

Auch Trainer Martínez lobte den Offensivspieler. „Er hat genau das gezeigt, was wir von ihm wissen. Er hat viel Erfahrung. Er weiß, was wir brauchen“, sagte der Spanier, der dem 34-Jährigen schon im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr) die nächste Einsatzchance geben könnte: „Wir brauchen ihn. Und er hat gezeigt, warum ich die Entscheidung getroffen habe.“

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