Der Ex-Dortmunder Julian Brandt zeigt sich angetan vom Stil der Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp. Auch zu seinen eigenen Ambitionen äußert sich Brandt.

Julian Brandt ist vom Spielstil der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp angetan.

„Für mich geht die Nationalmannschaft in die richtige Richtung, das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, dass es der Nationalmannschaft und den Spielerprofilen, die wir haben, gutsteht, dass sie nach vorne attackieren, dass sie nach Ballgewinn so schnell wie möglich zu Torschüssen kommen wollen, dass sie sofort in die Box versuchen reinzugehen“, sagte der Offensivspieler des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam im Podcast „Spielmacher von 360Media“.

Julian Brandt im Ajax-Trikot Julian Brandt im Ajax-Trikot © ANP/AFP/Sonny Lensen

Das sagt Julian Brandt zum Thema Nationalmannschaft

Brandt hat das bisher letzte seiner 48 Länderspiele (drei Tore) im November 2024 bestritten. Bei Ajax hat der 30-Jährige aber einen guten Start erwischt und sechs Treffer in neun Ligaspielen erzielt.

„Unabhängig von meiner Personalie, ob ich jetzt irgendwann noch mal dabei sein werde oder nicht: Ich verfolge das sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte Brandt. Wohin das am Ende führe, wisse nicht: „Aber ich glaube, weil das auch immer wieder eine Diskussion ist, dass grundsätzlich das Fundament an Spielern da ist.“

Klopp hatte für seine ersten vier Spiele als Bundestrainer 44 Spieler nominiert. Für die Nations-League-Partien im November in Serbien und gegen die Niederlande wird der Kader aber deutlich kleiner werden.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach