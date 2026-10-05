„Golden Boy“: Karl, Jeltsch und El Mala nominiert

Erstmals seit 2011 könnte ein Deutscher zum größten Fußball-Talent Europas gekürt werden. Der einzige deutsche Gewinner ist Mario Götze.

Drei junge deutsche Nationalspieler stehen in der Endauswahl für die Auszeichnung zum „Golden Boy“, dem größten europäischen Fußball-Talent. Lennart Karl (18/Bayern München), Said El Mala (20/1. FC Köln) und der von Jürgen Klopp zwar schon nominierte, aber noch nicht eingesetzte Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart) gehören zu den insgesamt 25 Kandidaten.

Der „Golden Boy“ wird alljährlich von der italienischen Sporttageszeitung Tuttosport und dem Portal Transfermarkt gekürt. Die Talente dürfen frühestens 2006 geboren sein und müssen im Bewertungszeitraum in einer der 25 stärksten ersten Ligen Europas spielen. Einziger deutscher Gewinner bisher war Mario Götze 2011.

Karl spielte am Montag für Deutschland in Griechenland Karl spielte am Montag für Deutschland in Griechenland © picture-alliance/dpa/SID/Christian Charisius

Auch BVB-Stars Karetsas und Gadou nominiert

Aus der Bundesliga sind dieses Jahr überdies Konstantinos Karetsas (Griechenland) und Joane Gadou (Frankreich) von Borussia Dortmund dabei.

2025 stand kein Deutscher auf der Shortlist, ausgezeichnet wurde der Franzose Desiré Doué von Paris Saint-Germain. 2024 gewann Lamine Yamal (Spanien), 2023 Jude Bellingham (England). Es entscheidet eine Jury internationaler Experten.