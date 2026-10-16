FIFA-Wahl: Neuendorf setzt weiter auf Infantino-Alternative

Im März 2027 will sich Gianni Infantino im Amt bestätigen lassen. Einen Gegner gibt es für den FIFA-Chef noch nicht.

Noch hat sich kein Gegner für Gianni Infantino aus der Deckung gewagt, DFB-Präsident Bernd Neuendorf geht aber weiter von einer Alternative bei der Wahl im März 2027 in Rabat/Marokko aus. „Bisher halten wir daran fest, natürlich, das ist das Ziel, dass wir an der Spitze der FIFA eine andere Person sehen möchten“, sagte der 65-Jährige mit Blick auf die Haltung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im FIFA-Machtkampf: „Dazu gehört natürlich auch, dass man einen Gegenkandidaten platziert.“

Am 18. November endet die Nominierungsfrist, bekannt sind seit dem Gipfel der europäischen Verbandsbosse in der Vorwoche in Berlin nur die Kriterien für einen möglichst mehrheitsfähigen Kandidaten. UEFA-Chef Aleksander Ceferin hatte eine Kandidatur ausgeschlossen, auch der Katarer Nasser Al-Khelaifi steht nicht zur Verfügung. Dies gilt laut Medienberichten auch für Victor Montagliani, Chef des Verbandes für Nord- und Mittelamerika und die Karibik (CONCACAF). Die UEFA will auch aufgrund der Kandidatenfrage vor dem 17. November erneut zusammenkommen.

„Wir brauchen eine integre Persönlichkeit, von der wir annehmen dürfen, dass sie dem Verband eine Reputation zurückgibt, die er definitiv verloren hat“, sagte Neuendorf nach der Sitzung des FIFA-Councils am Donnerstag in Zürich, bei der die europäischen Kritiker erstmals seit dem Ausbruch des Machtkampfes auf Infantino getroffen waren: „Wenn sich so eine Person findet, dann wird die Debatte, denke ich, auch nochmal einen ganz anderen Drive kriegen. Wir gehen auch davon aus, dass das passiert.“

DEINE MEINUNG

Seit Tagen fällt vor allem in britischen Medien ein Name immer wieder: Arsène Wenger. Der langjährige Coach des FC Arsenal, der seit 2019 als FIFA-Direktor mit Infantino eng zusammenarbeitet, soll der Wunschkandidat mehrerer Fußballbosse aus Europa sein. Die Times berichtete, dass der 76-Jährige als potenzieller Kandidat umworben werde. Der Guardian schrieb dagegen, dass Vorschläge wie Wenger oder Michele Kang, milliardenschwere Investorin im Frauenfußball, zurückgewiesen worden seien.

Es erscheint sicher, dass die Opposition aus Europa (UEFA), Asien (AFC) sowie Nord- und Mittelamerika (CONCACAF) nicht alle ihre Mitglieder hinter sich versammeln kann. Afrika und Südamerika stehen auf Infantinos Seite.