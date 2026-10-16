„Bringt ein Momentum“: Bayer will nun auch Freiburg ärgern

Die Leverkusener starten mit sechs Punkten aus zwei Spielen perfekt in die Europa League. In der Liga steht nun ein Schlüsselspiel an.

Patrik Schick richtete nach dem souveränen Pflichtsieg in der Europa League schnell den Blick auf das anstehende Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg. „Dieser Start ist sehr wichtig für die Tabelle und auch für unser Momentum. Wir habe jetzt vier Spiele nacheinander gewonnen. Das bringt ein Momentum, das uns auch für die Bundesliga hilft“, sagte der Doppeltorschütze nach dem 4:0 (3:0) bei Lech Posen.

Für das Duell mit dem Liga-Spitzenreiter am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) werde „das aufgebaute Vertrauen helfen“, führte Schick bei Werkself-TV aus: „Das wird ein sehr wichtiges Spiel, wir müssen jetzt schon mit dem Kopf auf Freiburg gehen.“ Der Tscheche entwickelt sich dabei immer mehr zur Schlüsselfigur im Bayer-Spiel. Nach der frühen Verletzung von Martin Terrier wurde er früh eingewechselt und versenkte zwei Elfmeter (29., 41.). Damit steht er diese Saison bei acht Treffern in acht Pflichtspielen.

„Physisch und mental fühle ich mich gut, bin entspannt, trainiere gut – und das alles hilft mir jetzt, so regelmäßig Tore zu schießen. Ich will alles geben, will von der guten Laune und Form profitieren“, sagte Schick. Der Mittelstürmer sei „einer unserer Leader“, betonte Trainer Carles Martínez: „Was er jeden Tag macht, ist hochprofessionell. Er lebt all die Details vor, die es braucht.“ Die weiteren Treffer zum nie gefährdeten Auswärtserfolg steuerten Malik Tillman (32.) und Ibrahim Maza (89.) bei.