Vor dem Veranstaltungsgebäude des Ballon d'Or kommt es zu einem Fan-Chaos. Zahlreiche anwesenden Personen geraten in Panik, es fließen sogar Tränen.

Bevor es bei der Verleihung des Ballon d’Or (Jetzt im LIVETICKER) so richtig ernst wird, ist es in London zu wilden Szenen gekommen.

Die anwesenden Fans haben für Chaos in der Nähe des roten Teppichs am Veranstaltungsort „Paladium Theatre“ gesorgt. Weil der Großteil der Anhänger bei der Ankunft der Stars ausgeschlossen ist, haben ein Dutzend Personen um 18.34 Uhr Ortszeit die Absperrungen durchbrochen und sind in einen Bereich vorgedrungen, der eigentlich leer bleiben sollte.

Unter einigen Zuschauern brach beim Ballon d’Or Panik aus Unter einigen Zuschauern brach beim Ballon d’Or Panik aus © SPORT1

Die Fußball-Fans versuchten so einen Blick auf ihre Stars werfen zu können, den zuvor ein meterhoher Sichtschutz und Bauzäune verhindert hatten.

Fans geraten in Panik und weinen

Eine echte Chance, die Profis zu Gesicht zu bekommen, haben die Fans aber trotzdem nicht. Bis zu der Straße, in der die Spieler ankommen, können die Schaulustigen nicht durchdringen, auch weil ein großes Aufgebot an Security vor Ort ist und die Veranstaltung abriegelt.

Durch die Hektik gerieten einige Fans jedoch in Panik und brachen in Tränen aus. Auch deshalb wurden die ankommenden Autos gestoppt. Der Start der Verleihung wurde in Folge der Vorkommnisse um eine halbe Stunde nach hinten auf 20.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MEZ) verschoben. Als offizieller Grund wurde vom Veranstalter die Verkehrssituation in der britischen Hauptstadt angeführt.

In London werden am Abend die besten Fußballer der vergangenen Saison ausgezeichnet. Die Favoriten auf den Titel bei den Männern sind Harry Kane, Lamine Yamal und Kylian Mbappé.