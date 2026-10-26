Kompany geht beim Ballon d’Or leer aus – und wird doch erwähnt

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente wird als bester Coach des Jahres ausgezeichnet. Vincent Kompany wird trotzdem erwähnt.

Vincent Kompany ist bei der Wahl zum Trainer des Jahres im Rahmen des Ballon d’Or 2026 (TICKER) leer ausgegangen. Ausgezeichnet wurde Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente.

Kompany wurde dennoch kurz vor der Bekanntgabe des Siegers erwähnt. Co-Moderator Thierry Henry sendete von der Zeremonie in London Genesungswünsche an den erkrankten Coach des FC Bayern. In Folge eines Zusammenbruchs konnte der Belgier am Montagabend nicht bei der Gala zugegen sein.

Co-Moderator Thierry Henry sendete Vincent Kompany Genesungswünsche vom Ballon d’Or Co-Moderator Thierry Henry sendete Vincent Kompany Genesungswünsche vom Ballon d’Or © IMAGO/Kirchner-Media

Kompany gehörte zu den Nominierten in der Kategorie „Bester Trainer des Jahres“. In seiner zweiten Saison hatte der 40-Jährige mit München das Double gewonnen und in der Champions League das Halbfinale erreicht.

Spanier räumen beim Ballon d’Or ab

De la Fuente führte Spanien im Sommer zum WM-Titel. Vor der Ehrung des Coaches hatte sein Landsmann Lamine Yamal bereits den Award als bester Nachwuchsspieler abgeräumt.

Trainer Pere Romeu, der mit Barcelonas Frauen das Quadrupel aus Meisterschaft, Pokal, Supercup und Champions League geholt hatte, erhielt die Auszeichnung als Coach des Jahres bei den Frauenteams.