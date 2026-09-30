Sammer: „Wir sind Feiglinge geworden“

Der ehemalige DFB-Sportdirektor setzt große Hoffnungen in den künftigen Sport-Geschäftsführer. Er selbst erklärt sich zur Mitarbeit bereit.

Für den ehemaligen DFB-Sportdirektor Matthias Sammer ist der designierte DFB-Sport-Geschäftsführer Per Mertesacker die Schlüsselfigur für eine erfolgreiche Zukunft des deutschen Fußballs und der deutschen Nationalmannschaft.

„Ich warte sehnsüchtig auf Per Mertesacker. Per Mertesacker muss die führende Rolle für die Zukunft des deutschen Fußballs übernehmen“, sagte der Europameister von 1996 bei der Podiumsdiskussion „Sky Sport Impuls“ in München.

Matthias Sammer spricht über die Zukunft des deutschen Fußballs Matthias Sammer spricht über die Zukunft des deutschen Fußballs © IMAGO/Sven Simon

Nachwuchschef Hannes Wolf und der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hätten bereits Richtlinien vorgegeben, sagte Sammer, Mertesacker müsse „das jetzt vollenden“ und „den Mut haben, die Dinge zu benennen. Wir sind nicht mehr mutig, wir sind Feiglinge geworden“. Deshalb müsse sich der Weltmeister von 2014 auch „brutal durchsetzen, wenn er es nicht schafft, war er der falsche Mann“.

Bei derselben Veranstaltung sagte Joti Chatzialexiou, Sportvorstand des 1. FC Nürnberg und zuvor 20 Jahre lang auch an der Seite von Sammer beim DFB beschäftigt, er hoffe, dass Mertesacker nicht „am System verzweifelt“.

Mertesacker: „Die Verzweiflung ist in der Bezahlung mit drin“

Sammer, von 2006 bis 2012 Sportdirektor beim DFB und mit den Vorgängen dort vertraut, betonte dagegen: „Die Verzweiflung ist in der Bezahlung mit drin.“ Mertesacker soll seinen Posten als Nachfolger von Andreas Rettig am 1. Januar antreten.

Mertesacker aber sei „groß, er hat breite Schultern, er ist Weltmeister“, sagte Sammer. Er müsse seine Konzepte gut erklären und „den Inhalt dann verteidigen. Und ich sage: Er muss raus. Er muss kämpfen. Und ja, das ist sein Los. Aber es gibt keine andere Chance.“ Er sei aber „sehr optimistisch“, was Mertesacker angehe, „weil ich ihn als Persönlichkeit auch schätze. Und deshalb hat er meine ganze Hoffnung und meine ganze Unterstützung.“

DEINE MEINUNG

Er selbst, sagte Sammer, stünde selbstverständlich zur Verfügung, auch dem DFB. „Wenn jemand glaubt, dass es gut sein könnte, kann er mich immer fragen.“

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