Österreich verhindert Pleite in Irland

Ralf Rangnicks Team verhindert die erste Niederlage der Nations-League-Saison und bleibt Tabellenführer.

Österreich hat die erste Niederlage in der aktuellen Nations-League-Saison dank einer starken Schlussoffensive abgewendet und die Tabellenführung in seiner Gruppe behauptet. Das Team von Ralf Rangnick kam in Dublin gegen Irland zu einem 2:2 (0:2), das Spiel wurde mehrmals von Protestaktionen einiger Fans gegen die Duelle Irlands mit Israel unterbrochen. Die Fans warfen Tennisbälle aufs Feld, zudem stürmte einer von ihnen den Platz und konnte kurzzeitig eine Palästina-Flagge zeigen, ehe er von Ordnern abgeführt wurde.

Troy Parrott (12., 45./Foulelfmeter) brachte die Iren noch vor der Pause recht komfortabel in Führung. Doch Österreich wehrte sich nach Kräften, der Hoffenheimer Bundesligaprofi Alexander Prass (72.) und der Augsburger Michael Gregoritsch (77.) sorgten für den Ausgleich.

Irland-Spiel gegen Israel unter besonderen Bedingungen

Am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) treffen die Iren erneut auf Israel. Gespielt wird im serbischen Topola. Beim ersten Aufeinandertreffen in Ungarn hatte es sichtbare Spannungen zwischen den Teams gegeben. Die Spieler beider Nationen hatten auf die sonst üblichen Gesten der Fairness verzichtet. Die Iren neigten ihre Köpfe beim Abspielen der israelischen Hymne, es gab weder Shakehands noch die Übergabe eines Wimpels.

Hintergrund sind die unterschiedlichen Haltungen zu den politischen Entwicklungen im Gazastreifen. Die Republik Irland gehört seit Beginn der israelischen Militäroffensive nach dem Hamas-Angriff im Oktober 2023 zu den europäischen Ländern, die besonders deutlich ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck gebracht haben.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach