Neuer Meister der Blindenfußball-BL

Am Finalspieltag in Essen setzt sich das Team aus Hessen gegen den MTV Stuttgart durch und darf sich nun ebenfalls Rekordmeister nennen.

Die SF BG Blista Marburg haben zum siebten Mal die deutsche Meisterschaft im Blindenfußball gewonnen. Durch das 3:0 gegen den MTV Stuttgart am Finalspieltag in Essen zog das Team aus Hessen nach Titeln mit den unterlegenen Rekordmeistern gleich.

Das Team von Trainer Manfred Duensing musste in der gesamten Saison nur zwei Gegentore in neun Spielen hinnehmen. „Wer acht von neun Spielen gewinnt und die ganze Spielzeit über ungeschlagen bleibt, der ist am Saisonende auch verdient deutscher Meister“, gratulierte Ralph-Uwe Schaffert, DFB-Vizepräsident und Vorstandsvorsitzender der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Der letzte Spieltag fand im Rahmen der Fußball-Inklusionstage auf dem Essener Kennedyplatz statt.