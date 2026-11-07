Klose-Höhenflug mit Nürnberg geht weiter

Die Franken festigen in der 2. Liga Tabellenplatz zwei hinter Spitzenreiter Hertha BSC.

Der 1. FC Nürnberg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter Hertha BSC. Das Team von Trainer Miroslav Klose besiegte am Samstag Darmstadt 98 mit 2:0 (0:0). Mit 24 Punkten bleiben die Franken, die erstmals seit dem Abstieg 2019 in die Bundesliga zurückkehren wollen, auf Rang zwei hinter den Berlinern.

Mittelstürmer Piet Scobel (50.) und William Böving (88.) ließen Nürnberg jubeln. Damit setzte Kloses Mannschaft ihren Aufwärtstrend fort. In der Vorwoche war der Club mit einem 3:1 beim FC St. Pauli nach zuvor drei Partien ohne Sieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Darmstädter haben nun vier Partien in Serie nicht gewonnen und stecken weiterhin im Tabellenkeller.

Nürnberg bleibt oben dran

Im Max-Morlock-Stadion kontrollierten die Nürnberger vom Start weg den Ball, kamen gegen die kompakte Abwehr der Gäste aber selten durch. Nach einer Ecke von Julian Justvan wehrte Lilien-Torwart Alexander Brunst einen von Böving (17.) noch abgefälschten Ball ab. Danach passierte auf beiden Seiten offensiv kaum etwas.

Nach der Pause zeigte Nürnberg die richtige Reaktion auf den behäbigen ersten Abschnitt. Im Zuge eines fein ausgespielten Angriffs fand Adam Marhiev im Strafraum Torjäger Scobel, der aus elf Metern vollstreckte. Mit Beginn der Schlussphase erwachten die lange harmlosen Darmstädter plötzlich. Marco Richter (73.) prüfte Nürnbergs Keeper Jan Reichert aus der Ferne, Ibrahim El Kadiri (77.) ließ eine weitere Großchance liegen. Doch Böving machte dann alles klar.

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