2. Bundesliga heute live: 1. FC Magdeburg – FC St. Pauli

Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 2. Bundesliga den FC St. Pauli. Für beide Teams geht es darum, oben dranzubleiben.

Am 11. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Magdeburg am Sonntag, den 8. November 2026, um 13:30 Uhr in der Avnet Arena den FC St. Pauli.

Der Tabellenfünfte trifft auf den Achten, den Absteiger aus der Bundesliga. Schiedsrichter ist Tom Bauer.

So können Sie Magdeburg – St. Pauli live verfolgen:

Das Team von Trainer Petrik Sander geht mit 17 Punkten und 21:13 Toren in den Spieltag. Zwölf der 17 Zähler holte der FCM zu Hause, nach dem 1:6-Auftakt gelangen vier Heimsiege in Serie (14:1 Tore).

Zuletzt reichte es im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 am 31. Oktober nur zu einem 1:1. Die Hamburger von Trainer Marcel Rapp haben mit 12 Punkten (2 Siege, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen, 12:12 Tore) fünf Zähler weniger als der Gegner und brauchen einen Sieg, um den Anschluss an das vordere Tabellendrittel herzustellen.

Auswärts gab es bislang fünf Remis in Folge, insgesamt endeten sechs von zehn Spielen unentschieden. Zuletzt unterlag St. Pauli trotz starker Leistung mit 1:3 gegen Nürnberg. Laut Vorberichten könnten Mathisen und Kaars zunächst nur auf der Bank sitzen.

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