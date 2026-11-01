Laura Wontorra traut Sandro Wagner den Durchbruch als Cheftrainer zu. Die TV-Moderatorin schwärmt von dessen Ausstrahlung und erklärt, warum sie den Coach von Hannover 96 für einen geborenen Führungscharakter hält.

TV-Moderatorin Laura Wontorra hat über ihre frühere Zusammenarbeit mit Sandro Wagner gesprochen und dessen Fähigkeiten gelobt. Diese würden dem Trainer von Hannover 96 auch bei seinen Aufgaben als Coach weiterhelfen.

Im Podcast „TOMorrow“ hob Wontorra insbesondere Wagners Ausstrahlung hervor. „Wenn er reingekommen ist in den Produktionsraum, ins Stadion oder bei uns ins Produktionsmobil, war er sofort da. Aber wie! Die Leute hängen an seinen Lippen und er kann einfach jeden sofort abholen“, sagte die 37-Jährige über den ehemaligen Nationalspieler.

TV-Moderatorin Laura Wontorra lobte Sandro Wagner TV-Moderatorin Laura Wontorra lobte Sandro Wagner © IMAGO/ActionPictures

Für Wontorra ist genau diese Präsenz eine entscheidende Voraussetzung für den Trainerberuf. „Das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft, um Teams zu leiten, zu trainieren, weiterzubringen“, erklärte sie. Dass er gelegentlich mürrisch oder unnahbar wirken könnte, ordnete sie als Teil seines Entwicklungsprozesses ein.

Laura Wontorra „glaubt ganz fest“ an Sandro Wagner

Der Wechsel vom TV-Experten an die Seitenlinie habe Wagner ein wenig verändert. Wontorra bezeichnete ihn zwar als „irgendwo eine Rampensau“, betonte aber, dass der 38-Jährige inzwischen voll in seiner Rolle als Trainer aufgehe.

An seinem Potenzial lässt die Moderatorin keinen Zweifel. „Ich glaube ganz fest an ihn, ich glaube, dass er ein begnadeter Trainer sein kann“, sagte Wontorra. Zugleich betonte sie, dass Wagner diesen Eindruck nun auch als Cheftrainer bestätigen müsse: „Er muss es jetzt noch unter Beweis stellen.“

DEINE MEINUNG

Nach vier Spielen an der Seitenlinie wartet Wagner weiter auf den ersten Sieg. In der 2. Bundesliga ist Hannover mittlerweile auf Rang 16 abgerutscht. Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt musste jüngst gehen, nach SPORT1-Informationen hat Boldts Aus nach nur fünf Monaten aber keine direkten Konsequenzen für den Ex-Stürmer.

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