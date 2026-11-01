2. Bundesliga heute: Sandro Wagner mit Hannover gegen Dresden live im TV, Stream & Ticker

Hannover 96 fordert in der 2. Bundesliga Dynamo Dresden. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Brisantes Kellerduell in der 2. Bundesliga: Hannover 96 empfängt am Sonntag die punktgleiche SG Dynamo Dresden. Der Anpfiff in der Heinz von Heiden Arena erfolgt um 13.30 Uhr.

Sandro Wagner wartet noch auf seinen ersten Sieg als Trainer der Niedersachsen. Entsprechend groß ist der Druck. Dresden tankte zuletzt mit einem 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Bundesligist Schalke 04 Selbstvertrauen.

Hannover – Dresden live in TV, Stream, Liveticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Sandro Wagner unter Druck – Unruhe in Hannover

Die Hannoveraner mussten sich hingegen unter der Woche aus dem DFB-Pokal verabschieden. Gegen den Zweitliga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern verloren die 96er mit 0:2. Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg und nur einem Remis in der 2. Liga unter seiner Regie wächst derweil der Druck auf 96-Trainer Sandro Wagner.

Der frühere Bundesligastürmer sprach auf der Pressekonferenz vor der Partie von einer „Kacksituation“. Das Aus von Sportvorstand Jonas Boldt verschärfte die Unruhe. Nach SPORT1-Informationen hat Boldts Aus nach nur fünf Monaten aber keine direkten Konsequenzen für Cheftrainer Wagner. Sportlich steht das Team gegen Dresden aber so oder so unter Zugzwang.

Wird Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

Bundesliga: Hannover 96 gegen Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hannover 96 gegen die SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.

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