Kaum drin, schon drin! Joker trifft nach sechs Minuten

Im engen Tabellenkeller der 2. Bundesliga feiern die Lilien und ihr Trainer Florian Kohfeldt gegen Heidenheim einen wichtigen Befreiungsschlag.

Darmstadt 98 hat in der 2. Bundesliga einen wichtigen Befreiungsschlag gefeiert und die Abstiegsränge vorerst verlassen.

Zum Auftakt des 12. Spieltags feierte das Team von Trainer Florian Kohfeldt mit dem 3:1 (2:1) gegen den 1. FC Heidenheim den dritten Saisonsieg und machte einen großen Satz von Rang 17 auf 12. Im engen Tabellenkeller beträgt der Abstand auf einen direkten Abstiegsrang einen Punkt, die Konkurrenz kann am Wochenende nachlegen.

Der SV Darmstadt 98 hat einen wichtigen Sieg eingefahren Der SV Darmstadt 98 hat einen wichtigen Sieg eingefahren © IMAGO/HMB-Media

2. Bundesliga: Heidenheim seit sechs Spielen ohne Sieg

Lars Kehl mit einem Doppelpack (22./62.) und Aleksandar Vukotic (27.) drehten den frühen Rückstand durch Budu Siwsiwadse (5.) und verschafften damit auch ihrem angezählten Coach nach zuletzt vier Ligaspielen ohne Sieg wieder etwas Luft.

Heidenheim und Trainer Frank Schmidt warten dagegen seit nunmehr sechs Spielen auf einen Dreier verlieren immer mehr den Anschluss nach oben.

Trotz der sportlichen Krise hatten die Lilien Kohfeldt vor der Länderspielpause demonstrativ den Rücken gestärkt, nach einer „umfassenden und kritischen Analyse“ wollte man „gemeinsam in die Erfolgsspur zurückkehren“. Die Mission ging denkbar schlecht los, Siwsiwadse schob nach einem Eckball zur Gästeführung ein. Doch Kehl und Vukotic drehten das Spiel, nach der Pause besorgte erneut Kehl die Vorentscheidung.

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