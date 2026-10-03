Wagner? "Vielleicht wollte er in Augsburg zu viel"

Sandro Wagner gewinnt sein erstes Testspiel als neuer Trainer von Hannover 96. Der Zweitligist schlägt vor heimischer Kulisse den Drittligisten SC Verl.

Das erste Testspiel ist gewonnen: Sandro Wagner stand am Samstagmittag das erste Mal als Trainer für Hannover 96 an der Seitenlinie und durfte mitansehen, wie seine neue Mannschaft den Drittligisten SC Verl zu Hause mit 2:0 (2:0) bezwang.

Rund 4500 Zuschauer in der Heinz von Heiden Arena wollten Wagners Debüt nicht verpassen. Früh in der Begegnung brachte Marcel Hartel seine Mannschaft in Führung (8.). Stürmer Benedikt Pichler lief auf Verls Tor zu, ehe er von Noah König gefoult wurde und der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Hartel blieb daraufhin cool und verwandelte sicher.

Sandro Wagner gewinnt sein erstes Testspiel als neuer Trainer von Hannover 96 Sandro Wagner gewinnt sein erstes Testspiel als neuer Trainer von Hannover 96 © IMAGO/DeFodi Images

Hannover bei Wagner-Debüt ohne Gegentor

Vor der Halbzeitpause erzielte Franz Roggow das 2:0 für Wagners Elf. Ein abgefälschter Schuss landete Pichler vor den Füßen, der Übersicht bewies und seinen Mitspieler in Szene setzte. Roggow platzierte den Ball im linken unteren Eck.

Im zweiten Abschnitt verlor die Partie dann an Tempo und die Hannoveraner hatten auch nicht mehr so viele gute Torchancen. Zwar konnte der Drittligist das Geschehen ausgeglichen gestalten, doch auch er wurde nicht mehr großartig gefährlich, weshalb 96 letztlich mit 2:0 gewann.

Das Pflichtspieldebüt in der 2. Bundesliga gibt Wagner am kommenden Samstag um 13 Uhr beim 1. FC Magdeburg.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach