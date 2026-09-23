Eriksens Vertrag in Wolfsburg aufgelöst

Christian Eriksen und der VfL Wolfsburg gehen getrennte Wege. Der Däne befindet sich seit seinem erneuten Zusammenbruch in der Reha.

Christian Eriksen und Zweitligist VfL Wolfsburg gehen getrennte Wege. Der dänische Rekordnationalspieler und der Verein verständigten sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrags. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Seit seinem erneuten Zusammenbruch im Juni bei einem Spiel der dänischen Auswahl gegen die Ukraine befindet sich Eriksen in der Reha. Anders als beim Herzstillstand während der EM 2021 konnte er diesmal nach medizinischer Erstversorgung selbstständig aufstehen.

Christian Eriksen verlässt den VfL Wolfsburg Christian Eriksen verlässt den VfL Wolfsburg © picture alliance/HMB Media/SID/Yannis Dreimann

Eriksen spielt seit den Ereignissen von vor fünf Jahren mit einem Herzschrittmacher. Das Rehaprogramm wird er nun auch weiterhin in seiner dänischen Heimat fortsetzen.

Das sagt der VfL Wolfsburg zur Trennung von Christian Eriksen

„Für uns war klar, dass die Entscheidung über seine Zukunft bei Christian liegt. Diesen Freiraum wollten wir ihm in dieser besonderen Situation geben und haben seinem Wunsch nach einer Vertragsauflösung nun entsprochen“, sagte VfL-Geschäftsführer Sport Dieter Hecking. Trainer Tobias Strobl hatte schon nach dem 5:1-Sieg gegen Darmstadt 98 gesagt: „Als Trainer muss ich aufpassen, mich nicht einzumischen. Aber aus menschlicher Sicht würde ich meine Karriere beenden.“

Eriksen erklärte, für ihn sei es „im Moment wichtig, nah bei meiner Familie in Dänemark zu sein“. Seine Zeit in Wolfsburg sei von „vielen Höhen und Tiefen“ geprägt gewesen. „Es war mir eine große Freude, für euch zu spielen, und ich werde mich gerne an diese Zeit zurückerinnern“, sagte der 34-Jährige.

Eriksen war vor einem Jahr als vereinsloser Spieler nach Wolfsburg gewechselt. In insgesamt 34 Pflichtspielen für die Niedersachsen erzielte der Mittelfeldspieler drei Tore und bereitete zehn weitere vor. Nach dem überraschenden Abstieg des VfL in die 2. Liga stand seine Zukunft zuletzt ohnehin infrage.

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