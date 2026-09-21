Wagners Co-Trainer kommt vom FC Bayern

Hannover 96 verstärkt das Trainerteam von Sandro Wagner mit einem Coach vom FC Bayern. Der Zweitligist holt eines der Trainertalente aus dem Münchner Nachwuchs.

Hannover 96 hat einen weiteren Baustein für das neue Trainerteam von Sandro Wagner gefunden. Der Zweitligist verpflichtet Can Ünal vom FC Bayern und stattet den 28-Jährigen mit der Rolle des Co-Trainers aus.

Damit verliert der deutsche Rekordmeister ein Trainer-Talent aus seinem Nachwuchsbereich. Ünal arbeitete seit 2022 am FC Bayern Campus und betreute dort verschiedene Juniorenmannschaften und machte mit Erfolgen auf sich aufmerksam. Unter anderem führte er die U16 zur Meisterschaft in der U17-Bayernliga und gewann mit der U15 den Titel in der C-Junioren-Regionalliga Bayern. Zuletzt hatte Ünal hatte die U 16 bei den Bayern betreut, auf ihn folgt dort Ex-Profi Maxi Welzmüller.

Sandro Wagner holt Can Ünal vom FC Bayern an Bord Sandro Wagner holt Can Ünal vom FC Bayern an Bord © IMAGO/Jan Huebner

Wagner hatte sich gezielt für die Zusammenarbeit mit Ünal eingesetzt. „Can ist ein junger, sehr talentierter und ambitionierter Trainer, der sehr akribisch arbeitet. Wer ihn kennt, lobt besonders auch seine menschlichen Qualitäten“, sagte der 96-Coach. Man habe in den vergangenen Monaten regelmäßig Kontakt gehabt und den Wunsch entwickelt, gemeinsam zu arbeiten.

Erste Profi-Station für Wagners Co-Trainer

Für Ünal ist es die erste Station im Profifußball. Vor seinem Wechsel zum FC Bayern war er von 2019 bis 2022 im Nachwuchs des SSV Ulm 1846 tätig.

In Hannover soll der bisherige Bayern-Coach nun gemeinsam mit Wagner den Aufstiegskandidaten in der 2. Bundesliga wieder nach oben führen. Zum Trainerstab gehören zudem Levent Sürme und Clemens Döring.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.