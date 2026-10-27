Der Keeper von Eintracht Braunschweig soll noch in dieser Woche ins Teamtraining zurückkehren.

Torwart Thorben Hoffmann (27) von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig kann nach seinem heftigen Kopftreffer im Derby gegen Hannover 96 (2:0) auf ein schnelles Comeback hoffen.

Der Keeper habe sich zwar ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule sowie eine Prellung des Jochbeins zugezogen, wie der Tabellenzehnte am Dienstag nach ausgiebigen neurologischen Untersuchungen mitteilte, kann „im Laufe der Woche“ aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ob Hoffmann am Freitag beim Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (18.30 Uhr/Sky) zum Einsatz kommen kann, hängt dann „davon ab, wie er auf die Trainingsbelastung in den kommenden Tagen reagiert“, wie es weiter hieß.

Hoffmann hatte am Sonntag gegen Hannover zunächst einen Schuss von Benjamin Källman pariert, der Nachschuss traf ihn aus kürzester Distanz mit voller Wucht im Gesicht. Der Keeper musste anschließend benommen ausgewechselt werden (66.) und verließ gestützt den Platz, ehe er ins Krankenhaus gebracht wurde.

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