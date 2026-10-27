Der FC St. Pauli verlängert mit ihrem Stammkeeper. Die genaue Laufzeit bleibt unbekannt.

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem Torwart Ben Voll (25) verlängert. Über die Laufzeit machte der Tabellensiebte am Dienstag keine Angaben.

Voll war im Sommer 2024 von Viktoria Köln zu St. Pauli gewechselt und ist nach dem Abgang von Nikola Vasilj unter dem neuen Trainer Marcel Rapp in dieser Saison zum Stammkeeper aufgestiegen.

Großes Lob der Geschäftsleitung

„Ben hat sich durch seine Leistungen, seine Einstellung und seine tägliche Arbeit zu einem wichtigen Spieler für uns entwickelt“, sagte Andreas Bornemann, Geschäftsleiter Sport beim FC St. Pauli.

„Die Zusammenarbeit ist von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir sind überzeugt, dass Ben noch weiteres Potenzial besitzt.“

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