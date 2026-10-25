Die Störche verlassen durch den Erfolg gegen Dynamo Dresden den letzten Platz.

Holstein Kiel hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter besiegte am Sonntag Dynamo Dresden mit 3:0 (1:0). Durch den ersten Dreier am neunten Spieltag verließen die Störche den letzten Tabellenplatz.

Giorgi Kwilitaia (9.), der eingewechselte Jonas Therkelsen (73.) und Phil Harres (85.) ließen die Kieler jubeln. Dresdens Niklas Hauptmann (63.) scheiterte per Foulelfmeter an Holstein-Torwart Timon Weiner. Die Dresdner kassierten erstmals wieder eine Niederlage, nachdem sie zuletzt zwei Partien in Serie ungeschlagen geblieben waren. Mit acht Punkten sind sie nun gleichauf mit Kiel.

Kiel und Dresden vergeben Chancen

Im Holstein-Stadion waren die Kieler zu Beginn die aktivere Mannschaft – und sie belohnten sich früh. Kwilitaia traf mit einem satten Schuss ins lange Eck. Die Gastgeber hätten durchaus höher führen können, auch wenn Dresdens Ben Bobzien (21.) nach einem Ausrutscher von Weiner den Ausgleich vertändelte. Kwilitaia (33.) köpfte an den Pfosten.

Nach der Pause steigerten sich die Gäste. Weiner rettete nach einem tollen Spielzug aus kurzer Distanz gegen Hauptmann (55.). Sechs Minuten später brachte David Zec den flinken Bobzien im Strafraum zu Fall, Hauptmann schoss den Ball jedoch schwach in die Arme von Weiner. Therkelsen machte nur 27 Sekunden nach seiner Einwechslung alles klar, Harres legte per Kopf nach.

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