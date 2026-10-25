Zwei schnelle Tore machen den Unterschied. Osnabrück beendet seine Negativserie.

Dank eines Doppelschlags vor der Pause hat der VfL Osnabrück seinen Negativlauf in der 2. Bundesliga beendet. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz gewann am Sonntag 3:0 (2:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und überholte die Franken in der Tabelle. Aus den vergangenen vier Spielen hatte Osnabrück nur zwei Punkte geholt.

Doch Daniel-Kofi Kyereh (37.), Robin Meißner (39.) und Ismail Badjie (75.) sorgten mit ihren Toren für den ersten Sieg des VfL seit Anfang September. Der Erfolg hätte deutlicher ausfallen können, die Niedersachsen vergaben eine Reihe bester Möglichkeiten.

Enttäuschendes Fürth zunächst im Glück

Fürth hingegen enttäuschte und hatte früh großes Glück, als ein Schuss des Osnabrückers Leonhard Münst (24.) an den Pfosten flog. Nach einem Ballverlust von Felix Klaus spielte Osnabrück den Konter perfekt aus. Kyereh sprintete aus der eigenen Hälfte los und traf mühelos zum 1:0.

Nur wenig später verlor Fürth den Ball im Spielaufbau – diesmal war Meißner zur Stelle. Unmittelbar nach der Pause hätten die Gastgeber schnell erhöhen können. Doch Münst wurde im letzten Moment geblockt, dann traf Kyereh die Latte (48.).

Fürth war zwar um eine Antwort bemüht, fand aber keine Lösungen gegen die sehr aufmerksamen Osnabrücker. Der VfL lauerte auf Konter: Der eingewechselte Badjie sorgte nach einem weiteren Fürther Ballverlust für den dritten Treffer.

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