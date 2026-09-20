Heidenheim lässt Sieg liegen

Der Absteiger lässt trotz einer Vielzahl guter Chancen auf der Jagd nach dem Spitzen-Duo Punkte liegen.

Der 1. FC Heidenheim hat auf der Jagd nach dem Spitzen-Duo der 2. Fußball-Bundesliga seinen vierten Sieg in Serie verschenkt. Trotz zahlreicher bester Chancen reichte es für den Absteiger bei Arminia Bielefeld nur zu einem 2:2 (2:1). Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt liegt nun drei Punkte hinter dem 1. FC Nürnberg und fünf Zähler hinter Spitzenreiter Hertha BSC.

Die lange Zeit klar unterlegenen Bielefelder trafen zweimal beinahe aus dem Nichts. Erst erzielte Joel Grodowski (13.) die Führung, später Felix Hagmann (55.) den Ausgleich. Für Heidenheim hatten der starke Budu Siwsiwadse (30., Foulelfmeter) und Neuzugang Paul Hennrich (45.+3) das Spiel zwischenzeitlich gedreht – es hätte zu diesem Zeitpunkt aber schon entschieden sein können.

FCH-Trainer Frank Schmidt beim Spiel in Bielefeld FCH-Trainer Frank Schmidt beim Spiel in Bielefeld © picture-alliance/dpa/SID/Friso Gentsch

Kersken lässt Heidenheim verzweifeln

Die frühe Führung der Gastgeber, die nun seit vier Spielen ohne Sieg sind (zwei Punkte), fiel völlig unerwartet, sie entsprach auch danach nicht dem Spielverlauf. Vor allem Siwsiwadse aber scheiterte mehrmals am guten Bielefelder Torwart Jonas Kersken. Mit dem an ihm verschuldeten Elfmeter hatte er dann Erfolg.

Bielefeld kam auch anschließend kaum zum Durchatmen. Heidenheim drängte weiter, die Gäste hätten bereits zur Pause höher führen müssen als nur durch den Schlenzer von Hennrich. Das rächte sich in der zweiten Halbzeit, als Bielefeld erneut unerwartet der Ausgleich gelang – und danach trotz weiterer guter Heidenheimer Chancen sogar dem Siegtreffer nahe kam.