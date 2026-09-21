Wagner legt los – und will den Aufstieg

Sandro Wagner startet mit viel Elan in seine neue Aufgabe als Trainer bei Hannover 96. Bei seiner Vorstellung gab Wagner Einblicke, was er mit dem Verein vorhat.

Sandro Wagner (38) geht seine Aufgabe als neuer Trainer von Zweitligist Hannover 96 voller Elan an. „Ich bin ein Arbeiter. Ich habe Bock, jetzt loszulegen mit den Jungs“, sagte Wagner bei seiner Vorstellung am Montag, ehe um 15 Uhr das erste Training auf dem Programm steht: „Wir wollen maximal ambitioniert sein.“

Seit dem Abstieg 2019 sehnt sich Hannover nach der Rückkehr in die Bundesliga, der Aufstieg ist auch für Wagner grundsätzlich das Ziel. „Wenn du in der 3. Liga bist, willst du in die 2. Liga, wenn du in der 2. Liga bist, willst du in die erste“, sagte der Nachfolger von Christian Titz: „Das ist ja fast schon verpflichtend für Vereine, einfach ambitioniert zu sein.“

Sandro Wagner: „Habe richtig Bock auf die Aufgabe“

Nach sechs Spielen hat Hannover als Tabellenzehnter sieben Punkte auf dem Konto, Wagner feiert sein Pflichtspieldebüt am 10. Oktober beim 1. FC Magdeburg. „Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe“, sagte Wagner, der zuletzt Trainer beim FC Augsburg war, und den 96-Fans offensiven Fußball versprach: „Wir werden uns jetzt nicht hinten verbarrikadieren und nur verteidigen, sondern wir haben schon Bock, mit Ball gute Ideen zu haben.“

Hannover hatte Wagners Verpflichtung am Samstag bekannt gegeben, der Ex-Profi hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben – und freut sich auf seine Mission: „Man merkt, was für eine Wucht hier ist. Ich habe Lust, hier gemeinsam was Cooles auf die Beine zu stellen.“

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