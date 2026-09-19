Bitteres Debüt für Braunschweig-Neuzugang Koutsidis

Der am Deadline Day verpflichtete Isidoros Koutsidis gibt am Samstag sein Debüt für Eintracht Braunschweig. Doch nach wenigen Minuten ist sein Einsatz bereits wieder beendet.

Isidoros Koutsidis hat ein bitteres Debüt in der 2. Bundesliga erlebt. Der erst am Deadline Day verpflichtete Grieche bestritt am Samstag seine ersten Minuten für Eintracht Braunschweig. Es blieb allerdings wirklich nur bei wenigen Minuten.

In der sechsten Spielminute der Partie beim 1. FC Kaiserslautern (0:1) griff sich der Innenverteidiger an den linken hinteren Oberschenkel und setzte sich auf den Rasen. Nach einer kurzen Behandlungspause stand fest: Für Koutsidis ging es nicht weiter. Für ihn kam Andi Hoti ins Spiel.

Braunschweigs Neuzugang Isidoros Koutsidis musste nach wenigen Minuten verletzt raus Braunschweigs Neuzugang Isidoros Koutsidis musste nach wenigen Minuten verletzt raus © IMAGO/Jan Huebner

„Dramatisches Debüt“ für Braunschweig-Neuzugang

„Bitter für den 21-jährigen Griechen. Fast schon in Anlehnung an den Geburtsort von Koutsidis. Geboren in Drama, ein dramatisches Debüt“, sagte Sky-Kommentator Toni Tomic.

Braunschweig holte den Defensivspieler kurz vor Schließung des Transferfensters von Olympiakos Piräus. Mit der U19 wurde er 2023 griechischer Meister, 2024 gewann er mit Olympiakos die Youth League. Nun dürfte er den Braunschweigern vorerst fehlen, eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.

Eingewechselter Hoti muss wieder raus

Es war nicht der einzige verletzungsbedingte Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Lars Kornetka. In der 27. Minute musste auch Jan Urbich angeschlagen raus. Für ihn kam Jovan Mijatovic ins Spiel.

Der Verletzungspech blieb den Braunschweigern allerdings treu. Der in der Anfangsphase für Koutsidis eingewechselte Hoti blieb zur Pause ebenfalls angeschlagen in der Kabine und wurde durch Lukas Frenkert ersetzt.

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