2. Bundesliga: Dresden – Hertha LIVE im Free-TV, Ticker & Livestream

Die SG Dynamo Dresden empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC reist als aktueller Tabellenführer mit fünf Siegen aus den ersten fünf Ligaspielen zum Duell mit SG Dynamo Dresden.

Heute Abend um 20.30 Uhr empfängt die SGD die Berliner im Rudolf-Harbig-Stadion, wenn in der 2. Bundesliga das sechste Profiduell beider Vereine ansteht.

Dresden – Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : Sky, RTL+

: Sky, RTL+ Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Dynamo Dresden hat aus den ersten fünf Saisonspielen vier Punkte geholt und ist seit drei Partien ohne Sieg. Einen längeren sieglosen Lauf gab es für die SGD im Kalenderjahr 2026 nur einmal: Im Februar blieb Dresden vier Spiele nacheinander ohne Erfolg. Thomas Stamm geht mit seiner Mannschaft in ein Heimspiel, in dem Dynamo in der laufenden Zweitliga-Saison bislang zweimal ohne eigenen Treffer blieb – gegen keinen anderen Gegner war das in der abgelaufenen Spielzeit der Fall.

Hertha BSC setzt unter Stefan Leitl auf perfekten Saisonstart

Hertha BSC hat erstmals in seiner Bundesliga- und Zweitliga-Historie die ersten fünf Ligaspiele einer Saison gewonnen. Unter Stefan Leitl gelang den Berlinern damit zum zweiten Mal eine Serie von fünf Zweitliga-Siegen in Folge, nachdem dies bereits im Oktober und November 2025 gelungen war. Die Alte Dame stellt nach fünf Spieltagen mit 15 Treffern gemeinsam mit dem 1. FC Nürnberg die beste Offensive der Liga.

SG Dynamo Dresden und Hertha BSC: Die Bilanz der direkten Duelle

In den bislang fünf Pflichtspielen auf Profiebene entschied SG Dynamo Dresden nur ein Duell mit Hertha BSC für sich, dazu kommen ein Unentschieden und drei Berliner Siege. Der einzige Dresdner Erfolg gelang vor heimischer Kulisse mit einem 1:0 in der 2. Bundesliga. In der abgelaufenen Spielzeit setzte sich Hertha zweimal gegen Dynamo durch: auswärts mit 2:0 und im Rudolf-Harbig-Stadion mit 1:0.

Wird SG Dynamo Dresden gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf RTL, kann das Spiel auch bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SG Dynamo Dresden gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.