2. Bundesliga: Lautern – Braunschweig LIVE im TV, Ticker & Livestream

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute die Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern hat in seinen bisherigen Heimspielen dieser Zweitliga-Saison noch kein Gegentor zugelassen und empfängt Eintracht Braunschweig heute Nachmittag um 13.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion.

Für die Pfälzer ist es das nächste Heimspiel in der 2. Bundesliga, während Braunschweig mit einer besonderen Bilanz aus den vergangenen direkten Duellen anreist.

Lautern – Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die Defensive des 1. FC Kaiserslautern bildet bislang die Grundlage für den Saisonstart: Mit vier Gegentoren stellt der FCK gemeinsam mit dem VfL Bochum die beste Abwehr der Liga. Im Fritz-Walter-Stadion blieb Kaiserslautern sogar als einziger aktueller Zweitligist bislang ohne Gegentreffer und kann zum dritten Mal nacheinander zu Hause die Null halten. Offensiv lieferte Semih Sahin alle drei Assists der Pfälzer, zwei davon im vergangenen Heimspiel gegen den SV Darmstadt.

Eintracht Braunschweig wartet unter Kornetka auf den nächsten Sieg

Eintracht Braunschweig punktete zuletzt beim Unentschieden gegen Dynamo Dresden erstmals wieder seit dem 6:1 in Magdeburg zum Auftakt, ist aber seit vier Zweitliga-Partien ohne Sieg. Unter Lars Kornetka würde der BTSV mit einem weiteren sieglosen Spiel erstmals fünf Begegnungen in Folge in der 2. Bundesliga nicht gewinnen. Die Eintracht kassierte saisonübergreifend in dieser Spielzeit bereits zwölf Gegentore und ließ ligaweit die meisten Treffer nach Standardsituationen zu.

Eintracht Braunschweig mit Serie gegen den 1. FC Kaiserslautern

Die jüngste Bilanz im direkten Duell spricht für Eintracht Braunschweig: Der BTSV gewann die vergangenen drei Zweitliga-Spiele gegen den 1. FC Kaiserslautern. Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten weist Braunschweig derzeit eine längere Siegesserie im Unterhaus auf. Kaiserslautern wiederum feierte seit Beginn der vergangenen Saison zwölf Heimsiege in der 2. Bundesliga – nur der FC Schalke 04 kommt in diesem Zeitraum auf mehr Erfolge vor eigenem Publikum.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.