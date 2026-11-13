DEB-Kapitän offen für brisantes Russland-Comeback

Moritz Seider positioniert sich in der Debatte um russische und belarussische Nationalteams. Der DEB-Kapitän spricht über die sportliche Perspektive, verweist aber zugleich auf die politische Dimension des Themas.

DEB-Kapitän Moritz Seider hat sich offen für eine Rückkehr russischer und belarussischer Nationalmannschaften auf die internationale Eishockey-Bühne gezeigt. Der Verteidiger der Detroit Red Wings erklärte im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen, grundsätzlich sollten die besten Spieler und Teams gegeneinander antreten.

„Am Ende des Tages wollen wir die besten Spieler auf dem Eis haben. Wenn die beiden Mannschaften dazugehören, freuen wir uns grundsätzlich einmal darüber“, sagte der 24-Jährige. Gleichzeitig betonte Seider, dass auch die vergangenen Jahre ohne Russland und Belarus sportlich funktioniert hätten.

DEB-Kapitän Moritz Seider DEB-Kapitän Moritz Seider © IMAGO/Sports Press Photo

Seider schildert Erfahrung aus der NHL

Beide Nationen waren infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von Weltmeisterschaften und weiteren internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden. Nach einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS müssen russische Eishockey-Nationalteams jedoch wieder zu internationalen Wettbewerben zugelassen werden.

Seider verwies auf seine Erfahrungen in der NHL, wo Spieler verschiedener Nationalitäten täglich zusammenarbeiten. „Ich glaube, aus unserer Position kann man einfach nur sagen, dass die NHL eine der wenigen Ligen ist, die das dauerhaft auf einem sehr, sehr hohen Niveau und zugleich ausgesprochen friedlich austragen kann“, sagte er. Als Beispiel nannte der Abwehrspieler seinen russischen Teamkollegen Daniil Tarasov. Dieser sei „super integriert“, könne für die politischen Umstände nichts und wolle „wahrscheinlich einfach nur auf internationaler Ebene spielen“.

DEB-Kapitän versteht politische Brisanz

Gleichzeitig zeigte Seider Verständnis für die Brisanz der Debatte. „Dennoch versteht man natürlich auch, dass dahinter eine politische Dimension steckt“, sagte der Nationalspieler. Deshalb sei er froh, die Entscheidung nicht selbst treffen zu müssen. Mit Blick auf die Diskussion um die Heim-WM ergänzte Seider: „Man hofft natürlich einfach nur, dass ein solches Urteil nicht darüber entscheidet, ob man eine Weltmeisterschaft verliert oder nicht.“

Mehrere Nationen, darunter Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und Tschechien, hatten zuletzt angekündigt, im Falle einer Rückkehr nicht gegen Russland antreten zu wollen. Auch DEB-Vorstandsvorsitzender Frank H. Lutz schloss im äußersten Fall eine Rückgabe der Weltmeisterschaft nicht vollständig aus.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.