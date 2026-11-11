Russland: Sieben Nationen ohne Zustimmung zu U20-Spielplan

Der DEB befürchtet ähnliche Probleme bei der WM 2027 in Deutschland. Staatsminister Rauhe will ein Turnier ohne Russland.

Der Druck auf den Eishockey-Weltverband (IIHF) in der hitzigen Russland-Debatte vor der WM 2027 in Deutschland und der U20-WM im Dezember bleibt hoch. Wie Frank Lutz, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eishockey-Bundes, im Ausschuss für Sport und Ehrenamt des Deutschen Bundestags erklärte, haben „mindestens sieben Nationen“ die Deadline zur Unterzeichnung des Spielplans der U20-WM in Kanada (26. Dezember 2026 bis 5. Januar 2027) verstreichen lassen, in den Russland nachträglich eingegliedert wurde zum Nachteil Norwegens. Lutz ergänzte, er rechne nicht damit, dass diese Länder „das anders handhaben bei der Weltmeisterschaft bei uns im Land“.

Er hoffe weiter „möglichst zeitnah eine Lösung“ zu erzielen für das Heim-Turnier im Mai 2027 in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim, für das bereits eine Viertelmillion der erhofften 500.000 Tickets verkauft seien. Ein Boykott mehrerer Teilnehmerländer von Spielen gegen Russland würde das Turnier „ad absurdum“ führen, sagte Lutz, der abermals darauf verwies, eine Rückgabe sei „nicht unser Ziel“. Der DEB werde „alles dafür tun, dass wir diese Weltmeisterschaft abhalten können: Aber es kommt irgendwo ein Punkt, wo wir den Deutschen Eishockey-Bund in ein wirtschaftliches Risiko bringen würden, das ich und mein Vorstandskollege nicht mehr verantworten können.“

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte am 30. Oktober entschieden, dass russische Nationalmannschaften wieder an internationalen Eishockey-Turnieren teilnehmen dürfen. Es folgten massive Boykottdrohungen, angeführt von Weltmeister Finnland. Zahlreiche WM-Sponsoren kündigten zudem an, bei einer Teilnahme Russlands abspringen zu wollen. Die IIHF hielt seit der vergangenen Woche Krisentreffen ab, hüllt sich aber weiter in Schweigen, wie sie mit der Causa Russland bei der WM in Deutschland konkret umgehen will.

DEINE MEINUNG

Die Bundesregierung erklärte am Freitag vergangener Woche, den DEB unterstützen zu wollen. „Sportlich und wirtschaftlich“ sei eine Ausrichtung des Turniers mit Russland „faktisch unmöglich“, hatte Regierungssprecher Stefan Kornelius gesagt.

Ronald Rauhe, Staatsminister für Sport und Ehrenamt, erläuterte am Mittwoch in der Ausschusssitzung, eine Verweigerung von Visa durch die Regierung sei „keine Lösung für den Eishockeyverband und keine Lösung, um eine erfolgreiche WM irgendwo auszurichten“. Zugleich betonte der zweimalige Kanu-Olympiasieger: „Wir sind der Meinung, dass wir wirklich alle Energie und alle Anstrengungen reinsetzen sollten, dem Sport und dem Eishockey zu helfen, eine Lösung zu finden, die natürlich darauf hinausläuft, Russland nicht zuzulassen zur Weltmeisterschaft.“